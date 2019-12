ITAMARAJU | Realizada com sucesso a entrega de certificados do Projeto Cantando a Vida

A Comunidade Santo Expedito e moradores do bairro Tarcisão, em Itamaraju, participaram do evento de entrega de certificados aos alunos do Projeto “Cantando a Vida”.

O evento aconteceu no último sábado (21), certificando cerca de 20 alunos, que ao longo de meses participaram da inserção social por meio do projeto que descobriu talentos.

O objetivo do projeto é aproximar jovens, crianças e adolescentes, despertando assim o interesse musical dos participantes, numa forma de promover a inclusão social, o desenvolvimento físico, intelectual, além de afastar-lhes das situações de vulnerabilidade social, criminalidade ou identificação de casos com necessidade de algum tipo de terapia.

As ações do projeto também adotam conteúdos religiosos, disciplina e princípios regidos pela música, como ferramenta transformadora.

O projeto “Cantando a Vida” foi desenvolvido há alguns meses no espaço do salão comunitário da Comunidade Santo Expedito, mas é mantido com ajuda de contribuições conquistadas na comunidade, através de apoiadores e patrocinadores. Essas contribuições são convertidas em compras de materiais e instrumentos musicais utilizado no ensino da musical.

O evento que marcou a entrega dos certificados foi celebrado com a presença de pais, amigos e demais familiares dos alunos que promoveram belíssimas apresentações a partir do ensino. Apesar de pouco tempo, o projeto ganha novos admiradores e passa a atender ao publico de outras comunidades. De acordo com a comissão organizadora as inscrições para 2020 serão realizadas nas primeiras semanas de março. Os interessados deverão ficar atentos ao dia de reunião para firmar o compromisso.

O evento foi encerrado com o sorteio de alguns violões para a turma participante. Além de depoimentos dos pequenos, que emocionaram o público.

A comissão organizadora representada pelo Professor Emanuel Vieira, Morgania Medeiros e Adeilton Rodrigues agradeceram o apoio dos colaboradores e reforçaram laços para a formação de turmas em 2020.

“Ficamos muito felizes, por encerramos esse etapa do projeto apresentando a comunidade os resultados. Hoje tivemos a oportunidade de assistirmos um belíssimo show, realizado por nossas crianças. Vermos a evolução dos alunos a cada aula, não tem preço”, finalizaram.