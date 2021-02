ITAMARAJU | Realizada reunião com representantes de escolas particulares para tratar sobre aulas presenciais no município

Aconteceu na manhã desta terça-feira (23), no Centro Administrativo de Itamaraju, uma reunião da Prefeitura Municipal com representantes das escolas particulares do município com o objetivo de discutir o decreto do Governo do Estado que trata sobre as aulas presenciais em toda Bahia.

Participaram da reunião os Secretários Edson Oss (Administração) e José Ferreira (Educação) que ouviram atentamente as demandas dos representantes das instituições do ensino privado municipal.

Ficou definido que na próxima segunda-feira (01/03) haverá uma nova reunião entre as escolas e a administração municipal, permanecendo até então as aulas presenciais suspensas.

Informações e imagens | Rede Social PMI