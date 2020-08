ITAMARAJU | Realizado com sucesso o “Drive Thru da Saudade” promovido pelo CSJE

Como parte das atividades adotadas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), o Colégio São João Evangelista de Itamaraju (CSJE) realizou, em frente a unidade escolar, um “Drive Thru da Saudade” com os alunos e os pais para estimular a efetividade, socialização e interação, amenizando os efeitos do isolamento social.

A ideia do “Drive Thru” surgiu da necessidade da equipe pedagógica em demonstrar todo o afeto e agradecimento as famílias que apesar do contexto atual acreditam e apreciam o trabalho da equipe do Colégio São João Evangelista.

A ação envolveu todos os professores que atendem estudantes desde ensino Infantil até o Ensino Médio. Juntamente com toda a equipe pedagógica, e profissionais da instituição, que confeccionaram uma lembrancinha e entregaram para todos os estudantes e em troca receberam muito carinho, reconhecimento e amor.

Durante a passagem, as crianças puderam falar com os educadores e receber os materiais do próximo bimestre de aulas, quando o retorno for permitido, além de ganhar máscaras. E aos pais, a instituição reforçou sobre as condições sanitárias e cuidados a serem seguidos.

“Foi uma forma de reaproximar a escola de seu público, afastado desde o início da pandemia. Uma maneira encontrada para matar um pouco da saudade dos nossos alunos e também ser solidário nesse momento difícil que estamos passando. Além de agradecer a confiança dos pais e alunos que caminham conosco”, afirma a diretora irmã Marcela do CSJE.

