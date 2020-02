ITAMARAJU | Realizado com sucesso o evento beneficente em prol do tratamento da pequena Thayná

A família da pequena Tayná da Silva agradece aos colaboradores pelo evento realizado neste final de semana em prol do tratamento contra um câncer ocular.

A criança foi diagnosticada com um tumor cancerígeno e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais e por meios de eventos a tentativa de arrecadar fundos para avançar no tratamento.

Neste domingo (16), uma feijoada foi servida no Recanto Verde, com a participação das Bandas locais Paulinho Rios e Pagola. Mas também os participantes do evento contaram com um bingo com doações fornecidas por empresários e comerciantes locais.