ITAMARAJU | Reunião de autoridades com representantes do transporte regular de passageiros define ações em repressão ao transporte clandestino

Na manhã desta segunda-feira (22), aconteceu no Quartel da 43ª CIPM uma reunião envolvendo autoridades locais e representantes de classes que trabalham com o transporte regular de passageiros na qual se discutiu o transporte clandestino em Itamaraju, alinhando ações voltadas para a repressão.

Estava prevista para a manhã de hoje uma manifestação contra o transporte clandestino, bem assim a suspensão das atividades do transporte regular, algo que não chegou a ocorrer. Guarnições da 43ª CIPM, desde as 08h00, foram posicionadas estrategicamente nas principais vias de acesso da cidade, impedindo que fossem fechadas por possíveis manifestantes.

Participaram da reunião a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, o Dr. Gilvan Meireles Prates, Delegado da Polícia Civil, o Sr. Léo Oss, Secretário Municipal de Administração, o Sr. Samuel Santa Bárbara, Superintendente Munipal de Trânsito,o Sr. Alex Alves Pereira, Presidente Associação de Mototaxistas, a Sr.ª Patricia Carvalho, proprietária da empresa Viação Itamaraju, e Waldevi Gomes, representante da Associação de Taxistas.

Decidiu-se na reunião que haverá a intensificação da fiscalização, com operações conjuntas sendo realizadas diariamente, onde a pessoa que for flagrada realizando o transporte irregular será multado, terá o veículo apreendido administrativamente e será apresentado na Delegacia pela prática de exercício ilegal de profissão ou atividade, de modo que até o passageiro que contratar o serviço também será conduzido para ser ouvido no procedimento policial.

