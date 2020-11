ITAMARAJU | Reunião de forças da segurança pública, com a participação da Coordenadora da 8ª Coorpin, alinha ações para a prevenção e repressão do crime

Na manhã desta quinta-feira (05), aconteceu na Delegacia Territorial de Itamaraju uma reunião que contou com a participação da Dr.ª Valéria Fonseca Chaves, Coordenadora da 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas, do Dr. Gilvan de Meireles Prates e Dr. Rui Pinheiro de Souza, respectivamente delegados titular e adjunto do município, e da Major Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, e do Tenente Daniel Bohana, comandante do PETO da unidade.

A reunião teve como pauta a discussão dos índices de criminalidade no município no segundo semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Os delegados e oficiais analisaram a estatística criminal, no tocante aos crimes violentos letais intencionais (homicídios) e crimes violentos contra o patrimônio, trocando informações e identificando as principais causas, os locais de maior incidência, o modus operandi dos criminosos, de modo a traçar estratégias que subsidiarão as ações conjuntas que serão desencadeadas na prevenção e repressão do crime no município de Itamaraju.

Por | Ascom 43CIPM