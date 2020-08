ITAMARAJU | Reunião do Comando da 43ª CIPM com vereadores de Itamaraju discutiu a segurança no município

Na tarde de terça-feira (25), a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, participou de uma reunião que aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores de Itamaraju e que teve como pauta a segurança pública no município.

A comandante foi recepcionada pelo Presidente da casa legislativa, o vereador Adriano Pinaffo, e demais edis. A Major Kelly falou do trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Militar, com ações de prevenção e combate ao crime, e das limitações que a instituição enfrenta no município para prestar um serviço ainda melhor.

A comandante destacou a necessidade de um maior envolvimento da comunidade nas questões relacionadas à segurança e que a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública contribuiria nesse processo. A Major também respondeu às perguntas que foram feitas por alguns Vereadores e colocou a Polícia Militar à disposição do poder legislativo Municipal.

O presidente Câmara agradeceu a presença dos oficiais e se comprometeu a estar, juntamente com os demais Vereadores, buscando viabilizar junto ao Executivo a criação do referido conselho.

Fonte | Ascom43CIPM