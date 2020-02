ITAMARAJU | Rotinas da câmara voltam ao normal e vereadora protocola pedidos

As atividades do poder legislativo municipal retornaram nesta terça-feira (18), com sessão ordinária para tratar de assuntos pertinentes a comunidade Itamarajuense, com apresentação de leis e projetos parlamentares.

Como de costume a sessão foi iniciada com a chamada e leitura do texto bíblico, compondo o pequeno expediente e leitura de indicações, pedidos de providências e emendas nas leis municipais.

Em grande expediente a palavra foi franqueada e parlamentares fizeram cobranças à presidência da casa, devido problemas estruturais como cadeiras danificadas, mesas e até mesmo a qualidade do equipamento de sonorização utilizado, destacando que nos cofres da instituição tem recursos, onde o orçamento anual está na ordem de 05 milhões de reais.

A vice-presidente Rosineide Cunha (Rose da Saúde), realizou a leitura de discurso sobre o retorno das atividades e protocolou o Pedido de providência 002/2020, solicitando as equipes de saúde e obras, que destinem o veículo FUMACÊ, agentes de combate as endemias e servidores do setor de limpeza e capina (obras) para os bairros Urbis I, II, Liberdade, Fátima e condomínio vilage, com o objetivo de evitar o crescimento de casos de dengue ou surgimento de outras doenças. O documento foi votado de forma unânime por todos os edis.

Também foram aprovados pelos vereadores os seguintes itens em pauta:

Projeto de lei 003/2020;

Pedido de Providência 001/2020;