ITAMARAJU | SAMU presta atendimento a idoso que ficou ferido no perímetro urbano

Na manhã desta sexta-feira (29), socorristas do Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, prestou atendimento a um idoso que ficou ferido no perímetro urbano de Itamaraju.

O caso foi registrado na Rua Piauí, onde um idoso de aproximadamente 60 anos transitava pela rua carregando uma grade de ferro quando foi atingido por um caminhão que transportava lajotas. Testemunhas informaram que com o impacto o idoso caiu e a grade provocou um profundo ferimento no pé e no braço. Ainda conforme informações o motorista do caminhão seguiu viagem e não parou na via para prestar socorro a vítima.

Transeuntes e lojistas da localidade prontamente ajudaram o idoso até a chegada da ambulância do SAMU. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e o encaminhou para o Hospital Municipal de Itamaraju.

A polícia foi comunicada e deve proceder com o registro para identificar o motorista do caminhão. O trânsito permaneceu parado no trecho por alguns minutos até o término do resgate.