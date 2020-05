ITAMARAJU | Secretaria de Saúde confirma 2º caso de coronavírus no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju informou, na manhã desta segunda-feira (04), que está confirmado o segundo caso do novo coronavírus no município. O resultado foi confirmando por meio de testes.

A coleta do material foi realizada no dia 29/04/2020 e enviado para o LACEN-BA. Por meio de nota a Secretaria pede a colaboração dos itamarajuenses para que cumpram o isolamento social. Como também informa, que já está trabalhando no isolamento de pessoas que tiveram contato com o paciente contaminado.

A preocupação agora é que as pessoas redobrem os cuidados e fiquem em suas residências, só saíam em extrema necessidade fazendo o uso de máscaras e utilizando o álcool em gel nas mãos. Evitando principalmente aglomerações no comércio, com filas intermináveis.