ITAMARAJU | Secretário acompanha dia “D” de vacinação animal

A Secretaria de Saúde de Itamaraju, promoveu neste sábado (19) de setembro, o dia “D” de vacinação antirrábica no município, a equipe da zoonose preparou uma estrutura com vários pontos de vacinação, para atender todos os bairros e interior.

O secretário Luiz Fábio Lopes, visitou os locais de vacinação para conferir o andamento das atividades.

As ações iniciaram às 08 da manhã e estendeu até o final da tarde. A vacinação antirrábica é gratuita para todos os cães e gatos, onde apenas era necessário levar o cartão de vacinação do animal e um documento de identificação do dono.

O coordenador Thailon Bastos orientou sobre cuidados com os animais:

A partir dos três (03) meses de idade, cães e gatos sem exceção, devem ser vacinados contra raiva todos os anos, incluindo lactantes, cadelas prenhes ou no cio;

– Cães e gatos não devem ter livre acesso à rua

– Ao sair com animal mantenha-o sob controle, utilizando coleira e guia

– Nunca provoque um animal

– Não toque em animais estranhos, feridos ou que estejam se alimentando

– Não aparte brigas entre animais, nem mexa com fêmeas e suas crias

“É importante que os donos estejam atentos à vacinação dos animais, pois é a única forma de prevenir a raiva, que é uma doença incurável e fatal aos bichos e também pode afetar humanos”, destacou o secretário de saúde Luiz Fábio.