ITAMARAJU | Secretário de saúde autoriza campanhas de combate a COVID-19 e Dengue

O novo secretário de saúde do município de Itamaraju Luiz Fábio Lopes iniciou neste final de semana duas campanhas de conscientização, para orientar a população sobre os riscos do Coronavírus e mosquito transmissor da dengue.

Agentes de combate a endemias foram às ruas para verificar os imóveis com áreas identificadas como de risco e parte dessas visitas contou com a presença do secretário.

Os servidores apontaram ao secretário a área mapeada com os dados estatísticos a serem efetuadas abordagens e orientações, destacando a preocupação com o período chuvoso, momento propício para formação de criadouro do mosquito transmissor da dengue “Aedes aegypti”.

“Apesar de estarmos passando por dias difíceis, o nosso papel continua e o trabalho não pode parar. Contamos sempre com a população. A conscientização ainda é a melhor forma de evitarmos esses riscos e seguimos na luta contra o coronavírus e o mosquito da dengue em nosso município”, destacou Luiz Fábio.”, destacou Luiz Fábio.

Nas redes sociais a campanha contra o Coronavírus, aborda cuidados como o distanciamento, evitando aglomerações, utilização de equipamentos como máscaras e o isolamento social, ferramentas comuns em muitos lugares em combate ao COVID-19.