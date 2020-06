ITAMARAJU | Servidores fiscalizam feira livre da cidade

O município de Itamaraju tem adotado ações em enfrentamento ao coronavírus e aderindo a medidas para frear a escalada de contaminação do COVID-19.

Uma ação coordenada pela secretaria municipal de saúde, com integração da secretaria de agricultura. Servidores estiveram neste sábado (06) na feira municipal, mas também em pontos com elevados risco de contaminação, orientando e efetuando aferições da temperatura da população.

“Sabemos tamanha importância da economia agrícola, mas o momento de pandemia nos retorna à atenção para medidas de combate ao coronavírus, orientar os feirantes fazem parte destas estratégias” destacou o secretário Ivan Favarato Filho.

A prefeitura de Itamaraju, tem intensificado os trabalhos de prevenção no combate ao Coronavírus (Covid-19) e outras doenças, também realizando um trabalho de desinfecção em ruas e locais públicos. As ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária do município.

Estandes foram montados ao longo dos últimos dias em pontos estratégicos para orientar a comunidade e evitar o risco de aglomerações, houve implantações de caixas para higiene das mãos, principal vetor na transmissão do coronavírus.

“Mais uma destas ações foi realizada neste sábado com a visita da feira municipal. Focando em dois viés, o primeiro e mais importante que é informar a população sobre o COVID-19, sua letalidade, cuidados e riscos de transmissão. A segunda condição foi identificar, isolar focos, locais que não atendem as determinações ou pessoas com sintomas do coronavírus”, disse o Secretário de Saúde, Luiz Fábio.