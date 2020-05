ITAMARAJU | Sobe para 22 o número de casos de infectados com coronavírus e 203 em monitoramento

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju confirmou no início da noite desta quarta-feira (13), mais 4 casos do novo coronavírus (Covid-19) no município.

A informação foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura. Com os novos casos, o município registra 22 infectados pela doença e apenas 01 caso recuperado. Atualmente, o município possui 203 casos em monitoramento e 64 casos descartados.

De acordo com o boletim 02 pacientes se encontram internados na ala destinada aos casos de coronavírus no Hospital Municipal de Itamaraju.

Os profissionais de saúde seguem orientando a população sobre os riscos e pedem que respeitem o isolamento e ao saírem as ruas fazerem o uso de máscaras, álcool em gel nas mãos e evitar aglomerações.

Um decreto foi assinado pelo prefeito na última segunda-feira (11), com o fechamento do comércio como medida protetiva, evitando a propagação da doença.

Apenas serviços essenciais, como mercados, açougues, farmácias, postos de combustíveis, clínicas, laboratórios, funerárias, hotéis e oficinas mecânicas ficam abertos para atendimento, seguindo as recomendações sanitárias e de saúde.