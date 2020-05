ITAMARAJU | Sobe para 4 casos de coronavírus no município

O boletim da Secretaria da Saúde do Município de Itamaraju atualizou no período noturno desta segunda-feira (04) os números de casos confirmados do coronavírus (COVID-19) no município.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os critérios do isolamento domiciliar.

Pouco mais de 30 dias após o primeiro caso, três pessoas foram testadas positivos com a infecção por SRA-CoV-2, onde um dos casos foi processado a coleta pela rede pública de saúde e dois outros casos foram efetuados na rede privada.

Medidas deverão ser colocadas em prática, no entanto, as autoridades têm orientado a população a permanecerem a isolamento social e evitarem aglomerações.

Os números do coronavírus crescem de forma rápida, somando mais 3 milhões e meio de infectados e o ministério da saúde do Brasil já contabilizou mais de 7 mil mortos.