ITAMARAJU | Sobe para 75 os recuperados, mas número de infectados chega a 129

O número de recuperados elevou para 75 casos. Esses foram os dados publicados oficialmente pela secretaria de saúde municipal, no entanto, 16 novos casos de coronavírus atestaram positivo.

No boletim realizado nesta quarta-feira (27), pessoas submetidas ao teste rápido positivaram para o COVID-19, com os novos registros o município soma 129 infectados.

Os dados também afirmam que 54 pessoas estão com o vírus ativo, porém 75 apresentaram recuperação, após acompanhamento das unidades de saúde ou por permanecerem em isolamento.

Dois pacientes permanecem internados e 84 pessoas estão em monitoramento, também 384 casos foram descartados.

O ministério da saúde confirmou que o número de caso do Brasil, aproxima de 400 mil infectados, porém totalizam 24.512 mortos, mas 158.593 pessoas recuperadas.

Muitas ações têm sido realizadas na tentativa de frear as contaminações, com a medida do fechamento do comércio local e fiscalizações por parte das equipes da Vigilância, com o apoio das autoridades policiais.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.