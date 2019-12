ITAMARAJU | Sorteio do NATAL Show é nesta sexta-feira dia “27/12”

A CDL informa a população, colaboradores e empresários que a cerimônia de encerramento da campanha NATAL SHOW CDL acontecerá nesta sexta feira (27) de dezembro, a partir das 18:00 horas, na Praça Castelo Branco de Itamaraju.

Na oportunidade serão sorteados os prêmios principais da campanha: 01 automóvel 0km, 02 cestões de prêmios (contendo cada: 01 geladeira, 01 fogão, 01 micro-ondas, 01 liquidificador, 01 batedeira e 01 sanduicheira) e os vales compras dos colaboradores das empresas participantes da campanha.

Para estes sorteios serão utilizados os cupons distribuídos pelas lojas participantes no período de realização da campanha.

Além dos prêmios principais serão sorteados diversos prêmios extras para as pessoas que estiverem presentes na cerimônia de encerramento do NATAL SHOW CDL, para estes sorteios serão utilizados cupons diferenciados que serão distribuídos pela equipe da CDL a partir das 18:00 horas no palco onde será realizado os sorteios. Participe! Venha testemunhar o sorteio da campanha NATAL SHOW CDL, Você é nosso convidado.

Por | CDL