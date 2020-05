ITAMARAJU | Supermercado é fechado para desinfecção

Um supermercado no centro de Itamaraju foi fechado pela Vigilância Sanitária municipal neste sábado (30), após confirmar que funcionários foram diagnosticados com Covid-19, infecção provocada pelo coronavírus. A cidade tem 142 pessoas com a doença.

Em nota, a direção do supermercado informou que “em comum acordo com a Vigilância Sanitária de Itamaraju, decidiu adiar a abertura do local para desinfecção, em decorrência do diagnóstico de casos confirmados em colaboradores com coronavírus (Covid-19)”. A loja será reaberta após as 10 da manhã deste sábado (30).

Os trabalhadores em questão estão em isolamento, mas o local foi fechado para desinfecção, também foi efetuado monitoramento de pessoas que tiveram contato com os pacientes.

Conforme a administração municipal, equipes da Secretaria de Saúde têm feito visitas em comércios autorizados para ver se estão cumprindo as normas como o uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel para clientes.