ITAMARAJU | Suspeito morre e outro fica ferido durante confronto com policiais militares do PETO

Nas primeiras horas da noite desta quinta-feira (12), um suspeito morreu em confronto com policiais Militares do PETO, em Itamaraju.

Conforme informações, a troca de tiros aconteceu na Rua 13 de Maio, localizada no centro da cidade Baixa. Moradores da localidade ficaram assustados com a intensa trocas de tiros e perseguição.

Durante a ação, dois suspeitos foram baleados e levados ao Hospital Municipal, mas um deles acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito. Um terceiro suspeito teria conseguido escapar do cerco policial. Rondas foram realizadas nas imediações na tentantiva de prendê-lo, mas sem sucesso.

Investigadores da Policia Civil, juntamente com o servidor público Anderson Barbosa fizeram a remoção do corpo do jovem identificado por Luiz Fernando Santos da Cunha na Unidade Hospitar, encaminhando ao IML local para exames de necropsia.

O auto de oposição à Intervenção Policial e o material apreendido durante a ação será apresentado da Sede da 43 CIPM. O Comando da Unidade instaurará um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias em que se deu a morte decorrente da ação policial e, que ao final da apuração, será encaminhado ao Ministério Público.