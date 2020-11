ITAMARAJU | Talento da terra participará de três importantes exposições de arte pelo país

O Artista Plástico natural Itamaraju Romário Batista, foi selecionado para Expor Três grandes ventos de arte do cenário nacional, no Centro Cultural Câmara Dos Deputados em Brasília e Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso Do Sul, nesses dois primeiros serão apresentados obras da série O TERCEIRO DIA, que relata histórias e lendas que eram contadas em noites de terça-feira pelo seu tio na casa dos seus avós na infância do artista aqui em Itamaraju, que na época morava no bairro Santo António na Rua Rodrigues Alves. Como também fenômenos reais vividos pela família e outras pessoas, como a obra: “o choro’’ que viajantes relatavam ouvir choros de uma criança próxima ao povoado do Chumbo, que só parou depois que fizeram uma reza no local em um pequeno cemitério, descobriram que o menino foi enterrado sem ser batizado. Além de ter essas lendas e mitos de Itamaraju e região, há também outras do Brasil e no Espírito do Santo. Personagem do folclore Nacional, ROMÁRIO BATISTA também relatou que o seu TRABALHO caminha para ser uma referência nessa temática de arte popular contemporânea brasileira.

O artista desenvolveu uma linguagem própria de pintar as suas figuras que são representadas em formatos geométricos indefinidos com a tinta preta sobressaindo sobre o branco. Segundo o Romário a forma de pintar preto e branco era que a sua avó tinha um pequeno comercio no centro e vendia calvão “ela costumava riscar a parede fazendo mini riscos em formato vertical e horizontal cruzando entre si a cada venda do produto”, outra influência do artista também foi quando a acompanhava ela nas missas de domingo ele observava as imagens religiosas dentro do templo da Igreja Matriz na cidade baixa.

A outra amostra que o artista foi selecionado foi a “Bienal Internacional de Piracicaba”, com o título “O Cramulhão da Garrafa” onde as exposições eram para ser realizadas esse ano, mas foram adiadas devido a pandemia. Romário que está passando uns dias em Itamaraju e pintando uma obra da Série O Terceiro dia intitulada “Lendas do Sertão” o artista fica em trânsito entre Itamaraju e Vila Velha, região da Grande Vitória.

Quem tiver alguma causo lendário tipo de assombração e quiser relatar ao artista é só entrar em contato com ele pelo e-mail: [email protected]

Por | Ascom