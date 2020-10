ITAMARAJU | Temporal causa prejuízos em alguns bairros da cidade

O temporal castigou moradores de vários bairros de Itamaraju e região, durante o final da noite de domingo (25).

Com impactos, a forte chuva volumosa que durou cerca de uma hora com rajadas de vento, provocou alagamentos e deixou moradores assustados, devido a velocidade como a água adentrava os imóveis, criando muitos prejuízos.

O caso é preocupante, pois a previsão é novamente de chuva para os próximos dias e de acordo com informações os bairros mais afetados foram Conjunto Habitacional Beira Rio, Vale do Jucuruçu, Baixa Fria, Várzea Alegre e ruas do centro.

Nestes casos, a Defesa Civil aconselha sobre o alagamentos em residências, evitar ficar nos imóveis com risco de desmoronamentos. Reafirmando sobre o perigo de permanecerem nestes locais, onde a água tem avançado rapidamente. Em outros bairros as chuvas danificaram calçamentos de ruas.

Caso a população observe qualquer sinal de perigo é preciso entrar em contato pelo telefone (73) 3294 3132, setor (Defesa Civil).

Já no interior do município a orientação é para os moradores não passarem pelos lugares onde há correntezas, até abaixar o nível da água, evitando graves acidentes.