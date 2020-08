ITAMARAJU | Tentativa de homicídio é registrada em conjunto habitacional

Moradoras do Conjunto habitacional Vista Bela em Itamaraju, notificaram as autoridades sobre uma tentativa de homicídio, ocorrida no período noturno desta sexta-feira (07). A vítima foi perseguido e atingido ao menos 3 vezes com disparos de arma de fogo.

Os profissionais de saúde ao depararem com a situação, iniciaram os primeiros atendimentos ainda no local e posteriormente encaminharam a vítima para o hospital municipal.

Após os atendimentos á vítima. Rondas foram promovidas pelas guarnições da polícia militar em busca de suspeitos.

Na unidade hospitalar a vítima de prenome Fabrício, passou por avaliação clínica e permanece em observação para verificar se haverá a necessidade de intervenção cirúrgica. Mas seu estado de saúde é estável.