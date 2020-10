ITAMARAJU | Tiroteio termina com um morto e outro ferido no Bairro de Fátima

No início da tarde deste sábado (31), um tiroteio deixou uma pessoa morta e outra ferida no bairro de Fátima, em Itamaraju.

De acordo com informações da polícia o crime ocorreu em frente a uma residência localizada na Avenida Prado.

Após a ação criminosa os jovens feridos a tiros ficaram caídos no chão. Moradores da localidade acionaram o resgate e socorristas do SAMU 192 prestaram os atendimentos.

Um dos jovens identificado por Fernando Santos da Conceição acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no local. O outro de nome não divulgado pela polícia foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju.

Guarnições da Policia Militar e PETO foram acionadas e permanecem no local resguardando a cena do crime até a chegada da Polícia Civil para a realização do levantamento cadavérico.

O corpo será encamihado ao IML local de Itamaraju nas próximas horas. Testemunhas devem prestar depoimento nas próximas horas. A polícia segue ouvindo os moradores e investigando o caso. Rondas estão sendo realizadas no entorno do bairro, mas nínguem foi preso.