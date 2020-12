ITAMARAJU | Tiroteio termina com uma pessoa baleada

As forças de segurança do município tentam identificar os autores de um tiroteio que assustou moradores do Urbis em Itamaraju, durante o período noturno deste domingo (27). Homens armados abriram fogo em direção a um indivíduo que conseguiu fugir.

Apesar do terror promovido e os muitos disparos efetuados, uma pessoa acabou ferida na região abdominal, no entanto, até o fechamento da postagem não havia dado entrada na unidade hospitalar do município.

Moradores notificaram a Central de Comando da Polícia Militar da 43ª CIPM, que estiveram na localidade denunciada, mas ninguém foi preso.

Nas redes sociais a notícia se espalhou, onde moradores propagavam o medo que tiveram de saírem de suas moradias.