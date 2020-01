ITAMARAJU | Trabalhador rural é encontrado morto em fazenda

Um homem foi morto a golpes de arma branca e pauladas, durante a madrugada desta quinta-feira (09), no interior do município de Itamaraju.

A vítima ainda sem identificação formal, prestava serviço para o proprietário de uma fazenda nas proximidades da Comunidade do Santo Amaro. O corpo foi localizado por um dos responsáveis pelo local que ficou assustado ao deparar com a cena de violência.

Conforme informações passadas a polícia, um segundo funcionário do local que acompanhava a vítima não foi localizado na propriedade e vários pertences foram furtados.

As autoridades policiais foram notificadas e as investigações tratam o caso como crime de latrocínio.

Um levantamento cadavérico foi expedido e o corpo será removido para o IML de Itamaraju.

A abrirá inquérito para apurar motivação e autoria do crime. Ainda com informações o local do crime passará por uma perícia, onde aguarda a chegada da equipe da Perícia Técnica de Teixeira de Freitas.