ITAMARAJU | Transporte de carga pega fogo em acidente na BR-101

Um acidente com proporções trágicas ocorrido na BR-101 na tarde desta seta-feira (01), terminou com um veículo de carga incendiado.

O registro aconteceu em Itamaraju, nas proximidades do perímetro urbano do bairro Corujão, onde um veículo de carga acabou perdendo o controle e tombou bloqueando o trânsito, posteriormente o veículo acabou pegando fogo.

Pessoas que passavam pelo local, assustados notificaram o SAMU 192, que destinou até o local, no entanto, o condutor saiu do veículo, sem ferimentos graves.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi informada sobre o acidente, onde mobilizaram o corpo de bombeiros militar da cidade de Teixeira de Freitas para apagar as chamas.

As autoridades orientam redobrar a atenção no trecho do acidente. O trânsito permaneceu lento no trecho por alguns minutos.