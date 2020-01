ITAMARAJU | Três adultos e uma criança ficam feridos em acidente em estrada vicinal

Uma colisão entre duas motocicletas em uma estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Campo Alegre, em Itamaraju, deixou quatro pessoas feridas. O acidente ocorreu no início da noite desta sexta-feira (17).

Transeuntes que passavam pelo local notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que prontamente encaminhou uma equipe avançada até a localidade. De acordo com informações, uma das vítimas estava inconsciente, no entanto, recebeu os primeiros atendimentos e posteriormente junto com as outras foram destinadas para o Hospital Municipal de Itamaraju.

As vítimas foram identificadas por Carleane dos Santos Oliveira, Hélio de Jesus Oliveira, Edilson Santos Gonçalves Xavier e uma criança de apenas 3 anos de idade.

A policia tomou conhecimento e registrará o caso nas próximas horas. Mas as motocicletas envolvidas ficaram destruídas, as causas do acidente deverão ser apuradas.