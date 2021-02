ITAMARAJU | Veículo capota no trevo do Colégio Modelo

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã deste domingo (21), no bairro Jaqueira, em Itamaraju.

Conforme informações, um veículo de passeio acabou perdendo o controle da direção e ficando com as 4 rodas para cima, além da parte frontal destruída, no trecho conhecido como trevo do Colégio Modelo, no perímetro urbano da cidade.

Populares e curiosos aglomeraram entorno do veículo e orientam o condutor do veículo FIAT Siena de cor branca e placa OUM-3255, licenciado em Itamaraju.

As autoridades policias foram informadas sobre o acidente e uma empresa de guinchos deverá promover a remoção do veículo do local.

Mais detalhes a qualquer momento.