ITAMARAJU | Veículo desgovernado destrói portão e muro de oficina no Bairro Cristo Redentor

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e colidiu contra um portão e um muro de uma oficina mecânica, em Itamaraju.

O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (27), na rua Buerarema, ás margens da rodovia BR-101, no Bairro Cristo Redentor. O carro arrancou o portão de entrada e colidiu no muro da oficina, que ficou parcialmente destruído.

O motorista, um servidor público municipal de prenome Gil apresentou ferimentos e foi atendido por socorristas da Unidade do SAMU 192, que esteve no local. O mesmo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju para atendimento médico.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A polícia foi notificada e deve proceder com o Boletim de ocorrência.

O veículo deverá ser retirado do local por uma empresa de guincho. Os prejuízos materiais deverão ser acordados com os proprietários do imóvel.