ITAMARAJU | Veículo despenca e tomba em rua

Moradores e pessoas que passavam pelo trecho urbano da rodovia BA-489, que liga os municípios de Itamaraju e Prado, foram surpreendidos por um acidente no final da tarde de sábado (20).

Um veículo VW Gol desenvolveu certa velocidade e acabou caindo numa rua paralela da rodovia, entre os bairros Jaqueira e Primavera em Itamaraju.

As autoridades policiais estiveram no local e o fato chamou atenção de pessoas que passavam no local.

Outros acidentes com proporções similares já foram registrados na mesma localidade.

Os motivos de acidente deverão ser investigados pelas autoridades policias, o veículo será removido por uma empresa de guinchos da cidade.

As imagens foram captadas por um internauta do site Itamaraju Notícias e encaminhada pela ferramenta Whatsapp.

