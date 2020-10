ITAMARAJU | Veículo é tomado em assalto no centro da cidade

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21), uma dupla de assaltantes renderam uma motorista e levaram seu veículo, em Itamaraju.

Conforme consta em boletim de ocorrência na Delegacia da Policia Civil, a ação criminosa ocorreu na região central do município quando a proprietária retirava seu carro da garagem de sua residência. Indivíduos armados a renderam, anunciaram o assalto e tomaram a direção do carro, saindo em disparada, tomando rumo ignorado. Após a ação a proprietária comunicou as autoridades policiais sobre o caso. Trata-se de um modelo Fiat Strada de cor vermelha e de placa policial OVB-7911.

A polícia segue realizando buscas e informações podem ser repassadas as centrais de atendimento 190 da Policia Militar e 197 Policia Civil.

Imagem | ilustrativa