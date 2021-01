ITAMARAJU | Veículos acumulados em pátio da polícia do município são removidos para Teixeira

A Polícia Civil de Itamaraju concluiu nesta quarta-feira, 27 de janeiro, a primeira etapa realizada para retirada de veículos que se encontravam no pátio da delegacia. Nesta primeira etapa foram encaminhados para o Pátio Legal em Teixeira de Freitas, 89 (oitenta e nove) veículos motocicletas que não estão vinculados a procedimentos criminais e se encontravam ocupando o pátio da delegacia, acumulando água e criando focos de doenças como a dengue.

A segunda etapa consiste em identificar os veículos do tipo automóvel que não estão vinculados a procedimentos criminais para posterior encaminhamento para o Pátio Legal em Teixeira de Freitas.Paralelamente, identificou-se 26 (vinte e seis) veículos, entre motos e carros, com restrição de furto e roubo que foram recuperados, apresentados na delegacia durante gestões anteriores e não foram entregues ao seu proprietário. Até o presente momento já foram restituídos 10 (dez) veículos com restrição, os quais foram apresentados durante gestões anteriores.

Diligências estão sendo realizadas no sentido de localizar e fazer contato com os proprietários dos demais veículos com restrição para que seja feita sua restituição, pois como se trata de ocorrência antigas, os contatos telefônicos e/ou endereços contidos nas ocorrências estão desatualizados.

Por | Ascom