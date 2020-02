ITAMARAJU | Vendedor de confecções é morto a tiros no Bairro Canaã

Um vendedor de confecções foi assassinado a tiros na noite deste sábado (22), no Bairro Canaã, em Itamaraju.

O crime ocorreu por volta das 22:30 horas em um prédio residencial localizado na Rua Monte Pescoço, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde do município.

De acordo com informações da polícia, a vítima trata-se de Antônio Carlos da Costa (56 anos). Ele foi morto por disparos de arma de fogo, na região do tórax no interior do imóvel, onde residia. Uma Unidade do SAMU 192 esteve no local para fazer o resgate, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

Ainda não se sabe o que teria ocorrido, foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo. E o autor teria fugido do local, sem deixar pistas.

Guarnições da PM permanecem no local até a chegada da Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. O corpo será encaminhado ao IML local para a realização de necropsia.

A polícia segue ouvindo os moradores da residência, investigando a autoria e motivação do crime.