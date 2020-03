ITAMARAJU | Vereadora utiliza tribuna para abordar situações

A vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde), utilizou nesta terça-feira (10) a tribuna da casa legislativa para agradecer e chamar atenção por situações decorrente no cenário local.

A parlamentar que freqüentemente utiliza as redes sociais para dedicar carinho aos eleitores, além de gestos de cuidado ao participar de atendimentos em situações de saúde ou ligados ao esporte e social. Durante sessão ainda efetuou a leitura do poema,

“Ser Mulher” – “Ser mulher é ter uma força que não se compara e uma coragem que não se espera. É amargar dores sem fim e mesmo assim ter no amor toda esperança. Ser mulher é ter mente de adulto, corpo de adolescente, coração de criança”.

Numa homenagem às mulheres utilizando ainda o seguinte discurso. Mulheres participam mais da política, pois somos capazes temos acima de tudo o campo permitido por Deus, carregamos a doçura e os espinhos para enfrentar qualquer dificuldade.

Falou sobre a emenda dedicada pelo deputado Paulo Câmara, que destinou emendas junto Antônio Imbassahy, parte destes investimentos federais vão atender os moradores do bairro Várzea Alegre, com calçamento da Avenida Vitória, Ruas Providência, Santo Amaro, São Pedro, São Raimundo, Travessa São Pedro I, II, III e IV.

Uma ambulância foi adquirida para atender aos moradores do distrito de Pau D’alho, com recursos de emenda do parlamentar.

Os investimentos foram solicitações da vereadora Rose da Saúde, que busca sempre atender aos moradores de cada comunidade.

A vereadora tem agenda marcada para os próximos dias na capital do estado e tenta conquistar novos recursos para atender o povo itamarajuense.