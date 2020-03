ITAMARAJU | Vereadores utilizam tribuna e apontam deficiência da gestão

A falta de comprometimento por parte de alguns parlamentares novamente foi demonstrada na demora em iniciar a sessão desta terça-feira (03), ou ainda durante audiência pública com a atenção voltada aos dispositivos móveis (celulares) e assuntos paralelos. No entanto, a ausência dos vereadores Chico Giló e Rose da Saúde, foram justificados à mesa diretora.

Atendendo ao rito, foi realizada a leitura e aprovação da ATA de sessão anterior, seguido da apresentação de ofício, resolução, pedidos de providência a serem apreciados pelos edis.

Em grande expediente a palavra foi fraqueada aos parlamentares, Sidney Marcos Fonseca Ramos, Edson Dias Souza (em seus discursos apontaram a deficiência do secretário de obras em efetuar a limpeza de ruas ou conservação de estrada do interior do município, chegando a criar a hipótese de demissão do secretário por incompetência).

Na seqüência a tribuna foi utilizada pelos vereadores Egnaldo Fernandes e Evando Rodrigues que chamaram atenção para dois problemas com alta relevância presentes no município, o primeiro referente ao elevado número de desempregados acompanhado das pessoas em condições de rua, que fazem necessidades em locais públicos. Mas o parlamentar disse que a secretaria de Assistência Social assina notas elevadas, porém numa ação é visível a sociedade.

Contudo, o vereador Isaque Ribeiro, falou sobre o esporte feminino que premiará com R$ 20 mil reais no Campeonato deste ano.

Rubens de Jesus Neves agradeceu aos colegas pela aprovação da suplementação de 40% defendeu a gestão municipal.

Como ordem do dia foram votados o Ofício 004/2020, Pedido de providência 003/2020, Pedido de providência 004/2020, marcando data da audiência publica sobre prestação de contas da prefeitura (10 de março no periodo matutino), solicitação de patrolamento de ruas do bairro Vista da Pedra e a contratação de profissional de odontologia para o distrito e Nova Alegria.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (10) de Março às 19 horas.