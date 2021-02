ITAMARAJU | Vigilância sanitária apreende carne clandestina

Uma denúncia à Vigilância Sanitária culminou na apreensão de 1000 kg (uma tonelada) de carne bovina nas primeiras horas desta quarta-feira (03), que seria comercializada de forma irregular.

De acordo com a Vigilância, a apreensão ocorreu nas imediações do Bairro Marotinho nas proximidades do Rio do Ouro, através de uma denúncia anônima que levou a interceptção do material clandestino.

A ação promovida pela Vigilância Sanitária, contou com apoio da Polícia Militar da 43ª CIPM, que garantiu segurança da equipe, além de intensificar a fiscalização e cumprimento das leis.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, onde a pessoa que manuseava a carne poderá ser notificada a responder por crime contra o meio ambiente.

A carne foi transportada até uma unidade de abatimento, sendo promovida a incineração do material apreendido e descartado para o consumo humano.