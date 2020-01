ITAMARAJU | Vítima de golpes de facão dá entrada em unidade hospitalar

Pablo Galvão Couto (22 anos), morador do distrito de Pirajá, foi socorrido por populares durante a madrugada deste domingo (12), após ser atingido por um desafeto com golpes de arma branca (facão).

O jovem com ferimentos na região do pescoço deu entrada na unidade hospitalar, com elevado sangramento provocado pelos cortes.

A vítima recebeu cuidados médicos e foi submetido a um procedimento cirúrgico.

Populares notificaram a polícia militar, sobre a tentativa de homicídio. Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso.