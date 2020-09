Itamarajuense publica livro de poesias com editora nível Brasil-Portugal

A escritora Luzinete Costa, morava no bairro Corujão, sempre estudou em escolas públicas. E recentemente realizou o sonho de transformar suas poesias escritas desde os 14 anos num livro. Trabalhava em comércio varejista na cidade de Itamaraju até 2014, depois mudou-se para o estado capixaba “Espírito Santo”.

Após duas décadas escrevendo poesias, enviou seu manuscrito para a Editora Viseu, de origem portuguesa com sede no Brasil e em Portugal. A mesma aprovou seu original e veio a publicar o seu primeiro livro neste ano, durante esse período de pandemia. O livro “A poesia de cada um de nós” reúne mais de 100 poesias com diversos temas; um livro contemporâneo diferenciado, com uma linguagem sensível, profunda e emocionante.

A escritora compôs dois poemas em homenagem a cidade onde nasceu “Itamaraju, minha terra” e ‘Simpli-cidade”, para expressar seu carinho e seu amor por essa cidade onde começou a escrever seus primeiros versos. Resumindo em algumas palavras, ela afirma: “Nunca sabemos onde iremos chegar, mas temos absoluta certeza de onde viemos”.

Uma contribuição com a cultura da cidade, através da escrita. Um bom exemplo para os estudantes que estão em fase de desenvolvimento de suas habilidades. A escritora afirma que essa é apenas a primeira publicação e em breve pretende publicar outros livros.

