Itamarajuenses estão entre os novos Profissionais da PRF 2019

Arquibancadas lotadas e corações acelerados, sob forte emoção, para a formatura dos mais de mil alunos do Curso de Formação Profissional (CFP2019) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim foi a cerimônia de encerramento do curso. A solenidade aconteceu na Universidade Corporativa da PRF (UNIPRF), em Florianópolis (SC), na tarde de sexta-feira (13).

Familiares, autoridades e convidados aguardavam ansiosamente a chegada dos formandos no pátio da UNIPRF. Quando entraram, entoando os brados das turmas, foram recebidos com muitos aplausos e manifestações de alegria.

O diretor-geral da PRF, Adriano Marcos Furtado, cumprimentou a todos o presentes e iniciou seu discurso agradecendo o empenho de todos os envolvidos no CFP2019. Ele também falou sobre o esforço dos alunos e a emoção de conseguirem atingir o objetivo final.

“Hoje é dia de celebrar a conquista. Um momento que ficará registrado em suas memórias. Foram dias, meses, anos de estudo e dedicação. A ausência, a compreensão e o apoio da família para a busca do sonho, as inúmeras provas, a aprovação em cada etapa, a ansiedade diante das incertezas, com longos dias de prática, várias horas sob sol, chuva e noite para saber como é a vida de um policial rodoviário federal. O alinhamento à missão, à visão, aos nossos valores permeou cada momento do curso”, destacou Furtado.

O aluno Rogério Domingues foi o orador da Turma Integridade. O juramento foi lido pela aluna Beatriz Tomasi, acompanhada pelos mais de mil formandos. Os novos policiais rodoviários federais comprometeram-se a seguirem a missão, a visão e os valores institucionais.

A surpresa final, quase no encerramento da cerimônia, com mais alegria e comoção de todos os presentes, foi a nomeação dos aprovados. A portaria de nomeação foi assinada pelo diretor-geral para o público de mais de quatro mil pessoas, no ápice da solenidade.

O último fora de forma do CFP2019 foi comandado pelo coordenador Mauro Sérgio Moreira Bastos.

Por | PRF