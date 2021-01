ITAPEBI | Carro com cinco pessoas cai em rio; Mulher morre e irmã desaparece

Um carro com cinco pessoas caiu no Rio Jequitinhonha, na Cidade Baixa, em Itapebi, na noite de domingo (24). O motorista, um menino de três anos e o pai dele – identificado apenas como Douglas – conseguiram sair do veículo.

Cristiane Silva de Jesus, 25 anos, a mãe da criança, foi encontrada morta, perto de embarcações, cerca de 40 minutos após o acidente.

A irmã dela, Thais Silva de Jesus ,14 anos, está desaparecida. As buscas devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (25).

Segundo a polícia, o motorista, que é padrasto das irmãs, tentava subir a ladeira que dá acesso à Igreja da Matriz, quando perdeu o controle da direção. O veículo, conforme a informação, desceu de ré e caiu na água.

O acidente gerou comoção na cidade. Muitas pessoas se reuniram perto do rio para acompanhar as buscas, feitas pelos próprios moradores.

Douglas ficou o tempo todo ao lado do corpo da esposa, Cristiane. O filho deles está na casa de familiares. Não se sabe o paradeiro do motorista, mas, para a polícia, ele está em estado de choque e deve se apresentar nas próximas horas.

Ainda não há informações sobre a identificação de todos os envolvidos na tragédia. As causas do acidente serão apuradas.

