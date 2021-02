Jovem de 22 anos é morta a tiros em Vitória da Conquista

Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros na tarde de sábado (30), na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wellen Karine Soares Silva. Equipes da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (77ª CIPM) encontraram a jovem sem vida no bairro São Vicente e chamaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

De acordo com a polícia, foram solicitadas imagens das câmeras de segurança de uma igreja, próxima ao local onde ocorreu o crime. O órgão também agendou depoimentos de testemunhas.

Por | G1

