Jovem leva tiro e é salva por celular em Itabuna

Uma jovem de 18 anos que levou um tiro no peito foi salva após a bala atingir seu celular. O caso aconteceu na noite do sábado, 8, em Itabuna (distante 325 km de Salvador), na rua do Paty, localizada no bairro de São Caetano.

Segundo informações a mulher, de prenome Ana Beatriz, estava com o celular pendurado na blusa quando foi alvejada. Com o impacto, a bala ficou alojada no aparelho, deixando a tela parcialmente estilhaçada.

Não há detalhes sobre autoria ou motivação do crime. Ainda de acordo com a publicação, outra tentativa de assassinato já havia sido registrada momentos antes, na mesma localidade.

Por | Atarde