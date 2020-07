JUCURUÇU | Polícia civil cumpriu mandado de prisão contra acusado

Nesta quinta-feira (02) de julho, data que comemora a Independência da Bahia, Policiais Civis da Delegacia de Itamaraju, diligenciaram para cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos do Processo n° 0000552-80.2020.805.0120, pelo juiz Dr André Marcelo Strogenski da Comarca de Itamaraju/BA.

O alvo da operação foi um acusado de 53 ANOS DE IDADE, localizado nas proximidades de sua residência, na cidade de Jucuruçu.

O suspeito de ter praticado dupla tentativa de homicídio em desfavor do nacional Clebson da Silva Souza de 32 anos e de um adolescente de 15 anos, ocorrido no Distrito de Coqueiro no município de Jucuruçu, no dia 03 de janeiro de 2020 e apurado no IP n. 005/2020.

Consta nos autos do inquérito que em razão de um desentendimento por conta de areia, o suposto autor de posse de um revólver calibre 38, se deslocou até a oficina da vítima Clebson, local onde também se encontrava o adolescente, sacou de sua cintura o referido revólver e descarregou na direção das vítimas que apesar de terem sido atingidas, conseguiram fugir do local.

O adolescente foi atingido por três disparos, sendo dois na região do abdômen e um na coxa esquerda, tendo ficado internado por nove dias no hospital municipal de Teixeira de Freitas.

Clebson foi atingido por um disparo em sua perna direita, tendo sido socorrido ao HMTF e liberado em seguida.

Após o fato, o suposto autor se evadiu do local.

O preso será encaminhado ao CPTF onde ficará à disposição da justiça.

Por | Delegado Gilvan de Meireles Prates