Justiça Eleitoral, Ministério Público e 43ª CIPM realizam videoconferências com candidatos de Itamaraju e Jucuruçu, sobre as “Eleições 2020”.

Na manhã desta sexta-feita (25), candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, representantes de coligações e advogados que assessoram juridicamente as campanhas estiveram participando de uma videoconferência, presidida pela Dr.ª Andrea Gomes Fernandes Beraldi, juíza da 172 ª Zona Eleitoral, com a participação da Dr.ª Mariana Araujo Libório, Promotora de Justiça, e da Major Kelly Ravani, Comandante da 43ª CIPM, na qual se discutiu o cumprimento da legislação eleitoral nas eleições 2020, nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

Na videoconferência em questão, dentre as medidas tomadas, destacam-se: o dever dos candidatos, em face dos cuidados que a pandemia exige, de conscientizar os eleitores, quando da convocação para comícios, no sentido de orientá-los a comparecerem com máscaras e respeitarem o distanciamento social; haverá fiscalização e controle para que os comícios não ultrapassem o numero de 100 pessoas participantes; as carreatas serão permitidas, desde que observado o número de quatro pessoas por veículo, usando máscaras de proteção; cada coligação poderá ter apenas três veículos, incluindo um minitrio, para fazer o serviço de sonorização nas carreatas e comícios, os quais serão credenciados após passarem por uma vistoria da Polícia Militar.

Houve também a autorização para a realização de comícios com a concentração de carros, desde que observadas as regras de trânsito e que as pessoas permaneçam no seu interior durante o evento. Por fim, a juíza eleitoral, a promotora e a comandante esclareceram como às instituições, que estão à frente, atuarão no pleito eleitoral nos dois municípios e também tiraram algumas dúvidas dos participantes da videoconferência.

Por | Ascom43CIPM