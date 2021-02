Karol Conká fala da rejeição recorde no ‘BBB21’: ‘Sou a nova Carminha’

Karol Conká esteve no “Mais Você” na manhã desta quarta-feira (24) e falou, entre outras coisas, sobre sua saída do “BBB21” com rejeição recorde.

A cantora foi a quarta eliminada do programa e deixou o jogo com 99,17% dos votos.

Karol contou que, após sua saída, dormiu apenas 40 minutos e passou o resto do tempo conversando com a mãe e o filho e se atualizando nas redes sociais.

“Sou a nova Carminha, Nazaré, algo do tipo. Achei bem interessante como absorvi, porque realmente pretendo melhorar”, afirmou a cantora.

“Essa vilã não é real aqui do lado de fora, porque se fosse real, eu não teria conquistado tantas coisas na vida sendo uma pessoa má e injusta”, apontou a cantora.

Karol citou que a culpa de sua eliminação “foram minhas atitudes péssimas. Não tenho muita coisa pra dizer.”

“Pedia pra sair porque sentia dor do remorso, da culpa”, declarou a cantora, que disse se sentir “ácida e amarga” e que “não estava se sentindo bem na casa”.

“Me perdi no jogo, me perdi de mim”, lamentou. A cantora ainda ficou assustada ao rever cenas de sua participação no jogo.

“Meu Deus, passando uma vergonha em rede nacional. É bem agressivo o jeito que falo. Realmente acreditei naquilo”, citou a cantora ao rever sua briga com Carla Diaz. Durante uma das festas, Karol acusou Carla de dar em cima de Bill, participante com quem a cantora teve um breve relacionamento na casa.

Ela ainda pediu perdão para Bill e para Carla, além dos familiares dos participantes. “Sinto muito mesmo.”

Ana Maria também mostrou para Karol a cena em que ela expulsa Lucas Penteado da mesa e, em seguida, diz que “voaria na cara” do ator. Lucas desistiu do programa em 7 de fevereiro.

“Foi um modo bruto de dizer, mas jamais voaria na cara dele e agrediria o Lucas. Foi extremamente agressivo e petulante de minha parte ali”, lamentou.

A apresentadora também recordou a briga da cantora com Camilla de Lucas e, em seguida, questionou Karol se ela se arrependia.

“Sim. Acho que causei perturbação na casa. Levei minha perturbação e acabei jogando nos outros e fazendo com que eles ficassem tristes.”

Karol ainda afirmou que conversou com a psicóloga algumas vezes ao longo do programa e que se sentiu aliviada ao deixar o jogo.

“Ontem não derrubei nenhuma lágrima ao sair porque senti alívio”, afirmou Karol, que disse estar em desequilíbrio. “Preciso realmente me tratar. A personagem vilã surgiu a partir do momento que entrei na casa. Óbvio que já tive momentos de explosão fora da casa, já fui agredida, e não agi assim.”

Arrependimento

Karol também revelou arrependimento em ter entrado no reality show.

“Se soubesse que ia ser desse jeito, que ia chegar toda estragada lá dentro, não teria entrado”, afirmou a cantora, que ainda citou que a mãe e o filho estão sofrendo ameaças.

“Minha família não merece ser ameaçada por pessoas sem noção. O erro foi meu. Estão passando do limite e indo além do que fui na casa. Não cometi nenhum crime, o que fiz foi perder o controle, me desequilibrei. Eu não sou dessa forma aqui fora, da maneira que me expus.”

“O que posso levar, além de reconhecer meu erro e me arrepender amargamente, é que tenho sanidade suficiente pra buscar ajuda psiquiatra.”

Fonte | G1 Imagem reprodução Rede Globo