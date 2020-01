Lançamento da 14ª edição da Expo Agro 2020 Itamaraju mostra grandeza do evento

Membros da Sociedade Rural de Itamaraju, empresários e autoridades municipais participaram do lançamento oficial da 14ª edição da Expo Agro 2020, que ocorreu desta quinta-feira (23) no Centro de Capacitação Regional do SENAR.

Uma parceria inicialmente formulada entre o Sindicato Rural, secretaria municipal de Agricultura e Instituto Ampliê, que ampliará o potencial do agronegócio da região.

Com ênfase em tecnologia, inovação e sustentabilidade, a exposição vem com muitas novidades nos segmentos do agronegócio, indústria, comércio e serviços, posicionando-se como uma plataforma completa de geração de excelentes negócios e prospecção de clientes,

O presidente do SICOOB Costa do Descobrimento Antônio Moraes, falou sobre a importância do cooperativismo no seguimento de desenvolvimento do agronegócio no município.

No entanto, Everaldo Melo (presidente do Sindicato Rural) e Rui Dias (representante do Sistema Faeb Senar), destacaram sobre o protagonismo do agronegócio com as produções agrícola e da pecuária no município, tornando necessária a exposição dessa realidade.

O secretário de Agricultura Ivan Favarato Filho expôs sobre a importância da Expo 2020, “esse evento pavimenta oportunidades de negócios. A exposição agropecuária favorece ao desenvolvimento do agronegócio de nossa região. É uma data importante para a economia local e a prefeitura em parceria com o Sindicato Rural não poderia ficar de fora deste evento”.

O prefeito municipal, vereadores e alguns membros de seu governo também participaram do evento.

Neste ano o evento será realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril, o publico itamarajuense e da região poderá contar com palestras, além de oportunidades em efetuar negócios com produtores e visitantes de vários lugares do Estado da Bahia.

