Live apresenta oportunidades de bolsas de estudos na Holanda para brasileiros

Quase 90 mil estudantes estrangeiros são acolhidos todos os anos na Holanda – o equivalente a 12% de seus alunos de ensino superior. Bolsas de estudos parciais e integrais são oferecidas pelas instituições holandesas e muitas destinadas exclusivamente para brasileiros. E, para estimular jovens estudantes e profissionais a desenvolverem educação internacional e integração com a cultura holandesa, a Cooperativa Castrolanda em parceria com a Associação Cultural Brasil-Holanda (ACBH), agência governamental Nuffic Neso Brazil e apoio da Frísia e Capal – que junto com a Castrolanda compõem a Unium, promovem uma live para apresentar todas as oportunidades de bolsas de estudos no país europeu. “Fomentar a sucessão e gestão é um tema de extrema relevância. Incentivar a busca por novos conhecimentos e estudos no exterior para serem aplicados posteriormente nas propriedades faz parte da nossa atuação”, destaca Roselia Gomes, Supervisora de Relacionamento com Cooperado da Cooperativa Castrolanda.

O programa Orange TulipScholarship Brazil, promovido pela Nuffic Neso Brazil, é voltado especialmente para estudantes brasileiros com excelência acadêmica. O projeto oferece bolsas (integrais ou parciais) sobre o valor da anuidade (tuitionfee) e, em alguns casos, cobre outros custos, como visto e seguro. Mesmo com a pandemia, a coordenadora do Global Integration da ACBH, Marina van der Vinne, afirma que essa é uma oportunidade para os estudantes brasileiros conhecerem as oportunidades de estudos na Holanda e se planejarem para uma futura inscrição no programa de bolsas. “Há muito tempo era meu desejo trazer a Nuffic para a atenção dos paranaenses. Não foi fácil, mas, devido à situação de pandemia, encontramos novas maneiras de trazer essas informações aos jovens. Espero que muitos venham buscar novos desafios e experiências e conhecer mais deste mundo, inclusive de sua própria história e cultura”, diz Marina.

De acordo com o Education Promotion & Alumni Officer da Nuffic Neso Brazil, Eduardo Zdanowicz, o Orange TulipScholarship Brazil é uma grande oportunidade para os brasileiros adquirirem enriquecimento pessoal e profissional. “Toda experiência no exterior é sempre muito rica. Estudar na Holanda é viver em um país receptivo, seguro e com alta qualidade de vida. As universidades holandesas são reconhecidas internacionalmente como referência em educação de qualidade. E nessa live nós vamos mostrar o que é necessário para os brasileiros se inscreverem no programa de bolsas na Holanda e até mesmo como se preparar para essa experiência”, diz Zdanowicz.

Com mais de 2.100 cursos ministrados em inglês e referência mundial em pesquisa científica, as universidades holandesas estão entre as instituições com melhor desempenho educacional do mundo. O ensino superior do país fica em quarto lugar no ranking Times Higher Education, atrás apenas dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

O evento online, com a participação de Eduardo e Marina, será realizado no dia 23 de julho a partir das 19 horas no YouTube.

Serviço:

Live sobre oportunidades de estudo e bolsas na Holanda

Data: quinta-feira, 23 de julho de 2020

Horário: 19 horas

Link: https://bit.ly/3fOgcAb

Sobre a ACBH

A Associação Cultural Brasil-Holanda (ACBH) é uma organização formada por holandeses e descendentes de holandeses no Brasil, oriundos de diversas colônias. Visa preservar o patrimônio histórico artístico e cultural holandês e brasileiro para a posteridade. Também quer incentivar, desenvolver e divulgar as várias formas de expressão cultural. Mais informações: https://www.acbh.com.br/

Sobre a Unium

Marca institucional das indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, a Unium representa os projetos em que as cooperativas paranaenses atuam em parceria. Todas as marcas reunidas pela Unium, inclusive a Alegra, são reconhecidas pela qualidade e excelência.

A Unium também conta com três marcas de lácteos: Naturalle – de produtos livres de aditivos -, Colônia Holandesa e Colaso. No setor de grãos, a Unium conta com a marca Herança Holandesa – farinha de trigo produzida em uma unidade totalmente adequada à ISO 22000, o que a qualifica com elevados padrões de exigência. Mais informações: http://unium.coop.br/

Por | CentralPress