Live de lançamento da pré-candidatura de Marquinho de Jota quebra a internet em Jucuruçu

Com audiência que ultrapassou a marca de 1 mil visualizações, a live de lançamento da pré-candidatura de Marquinho de Jota (PSD) para prefeito de Jucuruçu, nesta segunda-feira, dia 20, congestionou a internet no município. A conexão caiu após quase duras horas de transmissão ao vivo, no momento do discurso do pré-candidato, quando a audiência alcançou o pico de 580 pessoas conectadas simultaneamente no Facebook e Youtube.

A transmissão ao vivo teve início às 19h, e contou com a participação de diversas autoridades, como a prefeita de Jucuruçu, Uberlândia Pereira (PSD), deputado federal Mário Negro Monte Junior e o Senador da República Otto Alencar. Também participaram os secretários do Governo do Estado: Jerônimo Rodrigues (Educação), Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), Jonival Lucas (Relações Institucionais), que representaram o governador da Bahia, Rui Costa.

O pré-candidato a prefeito, Marquinho de Jota, lamentou o fato de a conexão de internet não ter suportado a audiência da transmissão e ter caído no momento de seu pronunciamento. Ele ainda agradeceu a audiência e carinho do povo de Jucuruçu e as autoridades que manifestaram apoio a sua pré-campanha e, ainda, informou que publicará vídeo amanhã, dia 22, em suas redes sociais para agradecer a todos.

Por | Ascom