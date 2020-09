Live do Prof. Dr. Jackson Cordeiro com Drª Cássia Rodrigues foi visualizada em todo Brasil

O Diretor Acadêmico da FACISA foi convidado pela Drª Cássia Rodrigues, Psicóloga, Psicanalista e Diretora do Instituto Cássia Rodrigues de Vitória ES uma das três mais famosas do Brasil como influenciadora digital com vídeos de até 7.000.000 de visualizações. Ocorreu no último domingo dia 19 de setembro de 2020 com o Tema “O prazer de ser um mestre na difícil arte de ensinar”.

Ascon: Professor Dr. Jackson Cordeiro, como o senhor se sentiu ao ser convidado por uma das maiores influenciadoras digitais na área psicologia do Brasil para participar de uma live?

Professor Jackson: Senti um peso muito grande, pois como um representante da FACISA de Itamaraju, estava sendo visualizado em todo Brasil, no entanto, sendo o que sempre fui aberto sincero e exercendo a profissão que abracei buscando socializar o conhecimento com a Drª Cássia Rodrigues.

Ascom: Professor podemos ver que houve mais de 2.000 visualizações e que os elogios por parte dos que visualizaram foi muito grande a seu respeito, isso o deixou vaidoso?

Professor Jackson: De forma nenhuma, não deixa de ser agradável ouvi elogios, no entanto tenho consciência de que o que sei é uma gota d’água dentro do oceano e deve ter havido discordâncias também, e devemos estar prontos para ouvi, assimilar e buscar melhorias.

Ascom: Professor Jackson, desculpe tocar nesse assunto, mas o Senhor não se sente magoado pelo fato do Senhor ter sido maltratado por um aluno com o fake e tão prestigiado fora da FACISA inclusive a reação da sociedade externa a seu favor foi muito grande e aqui um aluno tentar denegrir sua imagem com fake a seu respeito?

Professor Jackson: De hipótese nenhuma, tenho sido uma pessoa vitoriosa dentro do que me propus a fazer que foi ser educador e não vai ser um fake que conseguirá denegri minha imagem, porque a própria comunidade acadêmica sabe da minha seriedade e do meu compromisso. Além do mais isso partiu de duas pessoas no máximo três e eles não representam a FACISA e muito menos a minha terra Itamaraju. Se trata de pessoas com desvio de caráter e que precisam ser colocados na rota correta. Quero aproveitar para agradecer a sociedade de Itamaraju e toda região pela solidariedade e principalmente a sociedade acadêmica que repudiou ato tão sujo.

Ascom: Professor Jackson pelo o que vimos a live foi no Instituto Cassia Rodrigues, sendo assim, não foi visualizado pelos alunos e demais da região?

Professor Jackson: fiz a divulgação no meu Instagram, portanto acredito que algumas pessoas daqui também assistiram, no entanto, pelos comentários foi mais por pessoas de todo o Brasil, mas aqueles que quiserem ver é só acessar @institutocassiarodrigues que poderá assistir.

Ascom: Professor Jackson, para finalizar como o senhor se coloca a partir de agora sobre as lives?

Professor Jackson: Da mesma forma que sempre me coloquei, sou professor e continuarei exercendo minha profissão, portanto, quando for convidado e eu tiver determinado domínio sobre o assunto farei, mas não significa que estarei fazendo lives constantemente, pois não tenho esse perfil. Pra você ter uma ideia essa a segunda live que faço com a Drª Cássia, a primeira tivemos salve o engano 1800 visualizações e agora na segunda live mais de 2.000. A Drª Cássia sempre me convida para fazer, até mesmo as nossas discussões são de um bom nível com cada um expondo de acordo com a profissão de cada um, mas tem o fator tempo que me impede de fazer. Aproveito a oportunidade para agradecê-la pelos convites.

Por | ASCOM