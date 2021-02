Lucas Penteado deixa o BBB 21

Lucas Penteado deixou o Big Brother Brasil 21 na manhã deste domingo (7). Incomodado com a desconfiança dos demais participantes em relação às intenções dele com Gilberto, o ator pediu para sair do reality.

“Não vai, Lucas. Que isso?”, questionou Karol. “Calma, Lucas”, pediu Pocah. “Eu não sei viver isso. Eu beijei o cara porque quis”, explicou Lucas.

Abalado, Gilberto tentou fazer o colega de confinamento desistir da ideia. “Põe a roupa do monstro e vem dormir”. Lucas caiu no choro e desabafa. “Eu quero sair. Não te usei, cara. Preciso ver como estão meus pais, mano. Não usei ninguém”, declarou.

Por | Extra